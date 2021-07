Zaterdag is het precies zeven jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om. De rechtszaak tegen de verdachten is inmiddels (eindelijk) in volle gang. Waar staan we precies in het proces?

