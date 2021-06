Maandag begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Wat gebeurde er allemaal rondom het MH17-proces, en wat kunnen we deze week verwachten?

In het kort: wat gebeurde er op 17 juli 2014? Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 vertrekt die donderdag van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur, maar zal daar nooit aankomen. De Boeing 777-200ER stort neer boven Oost-Oekraïne in een dorp in de regio Donetsk.

Alle 298 inzittenden komen bij de crash om het leven. In het vliegtuig zitten bijna tweehonderd Nederlanders. Verder zijn er mensen uit Maleisië, Australië, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, de Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland aan boord.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat MH17 is neergehaald met een buk-raket, afgevuurd door pro-Russische separatisten die actief waren in Oost-Oekraïne.

Wat kunnen we deze week verwachten? De zitting wordt gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De kans is aanzienlijk dat geen enkele van deze verdachten zijn opwachting gaat maken. Alleen verdachte Pulatov laat zich door advocaten vertegenwoordigen. Het gaat om de raadslieden Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate. Zij werken samen met een Russische advocaat.

Elke zittingsdag wordt rechtstreeks uitgezonden via een livestream. Deze wordt gemiddeld enkele duizenden keren per dag aangeklikt, met een uitschieter naar 30.000 keer op de eerste dag. De meeste kijkers komen uit Nederland, Rusland en Oekraïne. Ook loggen veel kijkers in vanuit het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten.

Het proces rondom het neerhalen van MH17 is zeer omvangrijk en wordt ook wel gezien als een monsterproces. Het dossier van de strafzaak omvat ruim 40.000 pagina's. Dat zijn meer dan honderd ordners. Ook bevat het dossier verwijzingen naar duizenden multimediabestanden zoals foto's, video's en websites.

Wat er tot deze week allemaal is gebeurd rondom het proces: Op 9 maart 2020 begon de rechtbank Den Haag met het monsterproces. In ruim een jaar tijd vonden er meerdere voorbereidende zittingen plaats en was er vorige maand ook een schouw van de reconstructie van het toestel, op de legerbasis in Gilze-Rijen.

Momenteel staan er zittingsdagen tot medio november gepland, maar hoogstwaarschijnlijk gaat de zaak ook in 2022 verder. In september heeft de rechtbank een aantal weken uitgetrokken voor het spreekrecht van nabestaanden. Momenteel is de verwachting dat enkele tientallen van de ongeveer zeshonderd nabestaanden daar gebruik van willen maken. De nabestaanden worden vertegenwoordigd door een team van advocaten, verenigd in het Rechtbijstandsteam.

Na het horen van de nabestaanden zal het OM het requisitoir houden. Daarna komt de verdediging met een pleidooi, naar verwachting in het voorjaar van 2022.