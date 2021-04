De rechtbank Den Haag gaat de wrakstukken van het neergeschoten vliegtuig MH17 bekijken. De rechter noemde een eigen waarneming vrijdag "noodzakelijk". De schouw van de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen is op 26 mei.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines vertrok van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, van betrokkenheid. Volgens het OM is het toestel boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

De strafzaak bevindt zich momenteel nog in de inleidende fase. Het monsterproces wordt mogelijk vanaf 7 juni inhoudelijk behandeld. De advocaten van Oleg Pulatov, de enige verdachte die zich door advocaten laat vertegenwoordigen, vroegen donderdag of de vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden in een apart proces behandeld kunnen worden.

Inmiddels is duidelijk dat zeker 290 nabestaanden een vordering willen indienen. Volgens de advocaten van Pulatov is dat een enorm zware belasting voor het proces. Daarom hoort een eventuele afhandeling van schade volgens hen thuis bij een hierin gespecialiseerde burgerrechter in een civiele procedure.

De advocaten van de nabestaanden zijn een andere mening toegedaan. Dat het om ingewikkelde en complexe materie gaat, kan geen belemmering zijn, menen zij. De rechtbank beslist hier komende donderdag over.