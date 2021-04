Een van de hoofdverdachten in het MH17-proces wist pas uren later dat separatisten in Oost-Oekraïne een Boeing hadden neergehaald, meldt Nieuwsuur zondag op basis van afgeluisterde telefoongesprekken in het onderzoek. Het zou gaan om Sergey Dubinsky, die aan het hoofd van een Russische spionage- en verkenningseenheid stond.

Het actualiteitenprogramma heeft duizenden telefoongesprekken in handen die Dubinsky voor, tijdens en na de ramp met vlucht MH17 in 2014 heeft gevoerd. De Oekraïense geheime dienst zou de gesprekken hebben opgenomen en de audio zou authentiek zijn verklaard door het Joint Investigation Team (JIT).

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) beschikt over de opnames, maar een woordvoerder zegt in gesprek met Nieuwsuur dat het voor de rechtszaak tegen Dubinsky niet uitmaakt dat hij niet meteen afwist van de ramp. "Zij maken zich schuldig aan het verongelukken van een vliegtuig en de moord op de inzittenden, daarvoor hoeft opzet niet te worden bewezen", citeert het programma.

Uit de tapes blijkt dat Dubinsky op 17 juli 2014 (de dag van de ramp) veel sprak over de buk-raket die de MH17 heeft neergehaald. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor het laten afleveren en wegbrengen van de buk-installatie. Dubinsky stelt dat hij de raket wilde inzetten tegen Oekraïense gevechtsvliegtuigen. Een half uur nadat de ramp zich had voltrokken, hoorde Dubinsky dat het neerhalen gelukt was.

Toen hij twee uur later belde om opheldering te krijgen, hoorde Dubinsky welk vliegtuig was neergestort. Volgens zijn mannen was er geschoten op een Oekraïens gevechtsvliegtuig, dat kort daarvoor de Boeing had neergehaald. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde echter al eerder dat er geen andere vliegtuigen in de buurt van het passagiersvliegtuig waren. Later stapte ook Rusland van deze theorie af.