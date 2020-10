Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag gezegd dat verdere gesprekken met Nederland en Australië over het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 "zinloos" zijn, omdat beide landen "bevooroordeeld zijn en een bepaalde politieke agenda volgen".

Volgens Rusland wil zowel Nederland als Australië niet achterhalen "wat er écht is gebeurd". Ook worden bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT), het internationale samenwerkingsverband dat de ramp onderzoekt, opnieuw in twijfel getrokken door Rusland.

Het land heeft eerder al gezegd dat het niets te maken heeft met het neerhalen van de vlucht, maar zegt nu voor het eerst dat dat verdere gesprekken geen zin hebben.

Buitenlandminister Stef Blok laat weten dat Rusland eenzijdig heeft besloten de gesprekken te staken. "Nederland betreurt dit besluit ten zeerste. Het is bijzonder pijnlijk voor de nabestaanden dat Rusland dit laat afweten." Hij benadrukt dat het kabinet de gesprekken wel wil voortzetten, maar dat het tegelijkertijd geen optie uitsluit om gerechtigheid te krijgen.

Rutte: 'Zeer teleurgesteld'

Premier Mark Rutte is "verrast" door het eenzijdige besluit van Rusland om de onderhandelingen over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 te staken, en ook door de timing. In Brussel zei de premier "zeer teleurgesteld" te zijn. "Dit is pijnlijk voor de nabestaanden."

"Wij willen wel dooronderhandelen om tegemoet te komen aan de 298 slachtoffers en nabestaanden", aldus Rutte. "We trekken hierin samen met Australië op en zijn enorm gemotiveerd dit tot een goed einde te brengen. We sluiten geen enkele optie uit."

Kabinet: Bereiken gerechtigheid hoogste prioriteit

Nederland heeft Rusland eerder aansprakelijk gesteld voor het aandeel van het land in het neerhalen van de vlucht. Ook voegde Nederland zich eerder dit jaar bij de al gestarte procedures tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Daarnaast begon eerder dit jaar een strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner vanwege hun rol in het neerhalen van de vlucht. Het viertal wordt verdacht van onder meer betrokkenheid bij het vervoeren van de buk-raket waarmee MH17 uit de lucht is gehaald.

Volgens het kabinet blijft "het bereiken van gerechtigheid voor de 298 slachtoffers en hun nabestaanden de hoogste prioriteit".