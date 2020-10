Oleg Pulatov heeft in een persoonlijk gesprek met zijn advocaten laten weten dat hij geen enkele wetenschap heeft over het neerstorten van vlucht MH17 in 2014. Dat vertelt zijn advocaat Sabine ten Doesschate maandag voor de rechtbank van Den Haag. De man is bereid om een verklaring af te leggen.

Ten Doesschate zei bij hervatting van het MH17-proces dat zij en haar collega Boudewijn van Eijck inmiddels in Rusland zijn geweest en voor het eerst persoonlijk contact hebben gehad.

Ten Doesschate vertelde aan de rechtbank dat het gesprek met Pulatov "tot veel nieuwe inzichten heeft geleid" en hoe "bepaalde feiten anders moeten worden geduid dan door het Joint Investigation Team (JIT) is gedaan". Ze zegt dat er onjuistheden in het dossier staan en dat het onvolledig is.

Pulatov heeft laten weten dat hij met het "bestellen, bewaken, verbergen en vervoeren van de buk-raket niks te maken heeft", vult Ten Doesschate aan. Net zo goed als dat hij niet betrokken is geweest bij het afvuren van de buk-raket.

Pulatov zegt na de ramp de brokstukken van het vliegtuig van Malaysia Airlines en lichamen van slachtoffers te hebben gezien "en dit vreselijk te hebben gevonden".

De man zou ook bereid zijn om een verklaring af te leggen in de rechtszaal, maar zijn advocaten hebben dit afgeraden omdat hij dan direct wordt vastgezet. "Daarom moeten we een moment en manier bepalen waarop hij zijn verhaal kan doen", aldus Ten Doesschate.

OM: Tapgesprekken bewijzen betrokkenheid Pulatov

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat Pulatov wel degelijk een rol heeft gespeeld bij het bewaken van de lanceerplek en zegt hiervoor bewijs te hebben in de vorm van tapgesprekken. Hierin is onder meer te horen dat medeverdachte Sergey Dubinskiy tegen Pulatov zegt dat er een buk-raket onderweg is.

Op de dag van de ramp, 17 juli, zegt Pulatov dat er een Oekraïens militair vliegtuig is neergehaald. Dit is echter niet gebeurd. Volgens de verdediging is de vraag hoe deze gesprekken geduid moeten worden. Wel erkennen ze dat het Pulatov is die op de geluidsopnamen te horen is.