De twee advocaten van Oleg Pulatov, die met drie anderen wordt verdacht van het neerhalen van vlucht MH17, laten maandag weten op korte termijn naar Rusland te willen vertrekken om hun cliënt te spreken. Dat zou het eerste persoonlijke contact tussen Pulatov en zijn raadslieden zijn.

Advocaat Sabine ten Doesschate zei maandag bij de hervatting van het proces inmiddels een vlucht te hebben geboekt. Ten Doesschate meldde dat eerdere pogingen als gevolg van de coronacrisis zijn gestrand. De advocaten hopen dat de vlucht kan doorgaan.

De raadslieden willen niet laten weten wanneer ze vertrekken, omdat onlangs bleek dat bij het Marengo-proces betrokken advocaten zijn gevolgd. Ten Doesschate zei alleen dat ze op "betrekkelijk korte termijn" naar Rusland vertrekken.

OM verbaasd dat boeken vlucht nu pas is gelukt

Het Openbaar Ministerie (OM) zei in een korte reactie blij te zijn dat de advocaten eindelijk in contact kunnen treden met Pulatov. Wel zijn zij enigszins verbaasd dat dit nu pas is gelukt, omdat er volgens de officier van justitie al langer vluchten naar Rusland te boeken zijn.

Het OM heeft al vaker zijn ongenoegen geuit over het trage verloop van het contact tussen de verdediging en Pulatov. Ten Doesschate en Boudewijn van Eijck zeggen het van belang te vinden het dossier in persoon met hun cliënt te bespreken. Een videoverbinding zou daarom geen optie zijn.