Premier Mark Rutte heeft vrijdag tijdens de herdenking van het neerhalen van MH17 in een videoboodschap teruggeblikt op de ramp, die volgens hem "voelt als de dag van gisteren". Het is zes jaar geleden dat de vlucht, met aan boord 298 mensen, uit de lucht werd geschoten.

"Het was een ramp die geliefden in één keer wegrukte", zo vertelt Rutte. De herdenking vindt dit jaar sober plaats vanwege het coronavirus.

Enkele bestuursleden van Stichting Vliegramp MH17 zijn bij het monument in het Noord-Hollandse Vijfhuizen om woorden te spreken over de ramp. Ook zijn de namen en de leeftijden van de slachtoffers voorgelezen.

Via een livestream is de herdenking te volgen. Het herdenkingsbos, waar voor elk slachtoffer een boom is geplant, is wel te bezoeken.

"Het maakt de minuut stilte nog krachtiger, want in deze soberheid komen we juist tot de kern en klinkt de naam van uw geliefde alleen nog maar luider", aldus de premier.

Voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 Piet Ploeg heeft in zijn toespraak teruggeblikt op een bewogen periode voor de nabestaanden. Zo begon in maart het proces tegen de vier verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het binnenhalen en/of wegbrengen van de buk-installatie.

Het vliegtuig werd boven Oost-Oekraïne neergehaald door een buk-raket. Wrakstukken kwamen in velden met zonnebloemen terecht. Deze bloemen zijn het symbool geworden voor de rouw om de inzittenden.