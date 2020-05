Igor Girkin, ook wel bekend als Igor Strelkov, stelt in een ruim drie uur durend interview met een Oekraïense journalist dat hij zich indirect verantwoordelijk voelt voor het neerhalen van vlucht MH17. Het is voor het eerst dat de hoofdverdachte in het MH17-proces een dergelijke uitspraak doet.

De man nuanceert dit direct door te zeggen wat hij al jaren herhaalt: dat niet de separatisten, maar Oekraïense strijdkrachten de vlucht hebben neergehaald.

Hij stelt indirect verantwoordelijk te zijn vanwege zijn aandeel in de strijd in het gebied. Het interview is bijzonder, omdat Girkin niet eerder zo diep inging op zijn rol. Hij zegt zich ook slecht te voelen over wat er is gebeurd.

Over het MH17-proces is de man niet erg loslippig. Hij noemt wel dat hij het gezag van alle rechtbanken "behalve die van mijn thuisland" niet erkent. Op de vraag of de man naar Den Haag zal komen, zegt hij: "Alles is mogelijk, ook dat er een baksteen op mijn hoofd valt is mogelijk."

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft onder meer bewijs in de vorm van onderschepte telefoongesprekken tegen Girkin. Zo was hij degene die meerdere malen vroeg om antitankartillerie. In het interview meldt hij dat er een buk-raket onderweg was, maar dat deze hen nooit heeft bereikt.

Justitie bevestigt aan NU.nl dat ze het interview bekijken en dat het toegevoegd wordt aan het dossier. Of het uiteindelijk een rol zal krijgen in het proces, valt nog niet te zeggen.

Girkin is 'grote speler'

Girkin is een grote speler voor Rusland. Over zijn verleden is niet veel bekend, alleen dat hij heeft gevochten in Bosnië en Tsjetsjenië. De man werkte op enig moment in zijn carrière ook voor inlichtingendienst FSB onder de naam Igor Strelkov, wat zich laat vertalen als 'schutter'.

Uiteindelijk belandde de man in Donetsk, waar hij een zelfverklaard minister van Defensie van de rebellenrepubliek werd. Hij is dan ook in het gebied op de dag dat MH17 wordt neergehaald.