Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt te weten dat de Russische generaal Andrey Ivanovitsj Burlaka betrokken is geweest bij het verplaatsen van de buk-installatie van Rusland naar Oekraïne waarmee vlucht MH17 is neergehaald. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in een reactie niet in te willen gaan op namen.

Het OM riep in november 2019 getuigen die meer weten over de mogelijke rol van de Russische overheid bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 op zich te melden.

Bij die oproep werden transcripties en geluidsopnamen gedeeld en daarin is een aantal maal de naam van Vladimir Ivanovich te horen. Bellingcat zegt dat het hier gaat om Burlaka, een hooggeplaatste officier binnen de Russische veiligheidsdienst FSB.

Bellingcat zegt tot deze conclusie te zijn gekomen aan de hand van onderzoek naar vluchtgegevens, een telefoonnummer dat wordt gekoppeld aan Ivanovich en stemvergelijking.

Burlaka zou supervisie hebben gehad over de levering van wapens door Rusland aan de separatisten en daarmee ook de buk-raket.

47 Video 298 lege stoelen bij de Russische ambassade voor MH17-protest

OM wil niet op namen ingaan

Het OM wil desgevraagd niet op namen ingaan, maar zegt blij te zijn dat ook andere partijen onderzoek doen. "Het OM zal nog steeds zijn eigen onderzoek moeten doen", maar is content dat er op de getuigenoproep wordt gereageerd.

Het OM liet eerder al weten dat uit de onderschepte berichten af te leiden zou zijn dat Ivanovich een hooggeplaatste officier zou zijn die afkomstig is uit Rusland.

Begin dit jaar startte de rechtszaak tegen vier verdachten van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Bij de ramp met Malaysia Airlines kwamen 298 mensen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

Het proces gaat op 8 juni verder.