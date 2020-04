De rechtbank Den Haag heeft donderdag geoordeeld dat een van getuigen in het MH17-proces niet langer een bedreigde status heeft en daarmee anonimiteit. Verdachte Oleg Pulatov was namelijk niet in de gelegenheid gesteld om hiertegen in verweer te gaan zoals de procedure voorschrijft.

Deze uitspraak betekent niet direct dat de naam van de getuige, aangemerkt als V11 op straat komt te liggen, maar als het Openbaar Ministerie (OM) gebruik wil maken van de verklaring van de getuige wordt diens naam wel opgenomen in het dossier.

Het OM laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het nog steeds mogelijk is om een andere status voor deze getuige aan te vragen en daarmee diens anonimiteit te bewaren. De woordvoerder legt uit dat het OM zich hierover gaat beraden.

De getuige was een van de dertien getuigen met een bedreigde status. De hiermee gepaard gaande anonimiteit is belangrijk omdat het om mensen gaat die ernstig gevaar lopen als hun naam bekend wordt. Voor de overige twaalf geldt dat zij wel anoniem blijven.

Verlening status voldeed niet aan voorwaarden

Pulatov had volgens de rechtbank in de gelegenheid gesteld worden om de status van een bedreigde getuige te betwisten omdat dit hem bemoeilijkt in zijn verdediging.

In het geval van V11 was dit niet gebeurd omdat Pulatov wel al verdachte was, maar er nog geen vervolgbeslissing tegen hem was genomen. Deze onderbouwing klopt volgens de rechtbank echter niet en daarom is dit ten onrechte niet gebeurd.

Het verlenen van de status bedreigde getuige voldoet hiermee niet aan alle voorwaarden en is daarom in het geval van V11 afgewezen. Het betekent niet dat de rechtbank vindt dat deze persoon geen gevaar zou lopen.

De eerstvolgende zitting in het proces MH17 staat gepland voor 8 juni.