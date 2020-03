De rechtbank in Den Haag heeft maandag bekendgemaakt dat de zitting van 23 maart in het MH17-proces ondanks het coronavirus doorgaat, maar dat publiek en pers niet worden toegelaten. De zitting zal via een livestream te volgen zijn.

De deuren van gerechtshoven zijn sinds dinsdag gesloten en alleen urgente zaken zullen doorgang vinden. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat dit bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

De zitting van 23 maart in het MH17-proces staat in het teken van beslissingen van de rechtbank over verzoeken en onderzoekswensen van de procespartijen. De rechtbank zal op die maandag haar beslissing kenbaar maken en dan waarschijnlijk de zaak aanhouden tot de volgende zitting op 8 juni.

Publiek en pers mogen niet aanwezig zijn bij deze zitting. Ook de locatie in Nieuwegein, waar nabestaanden van de vliegramp op 17 juli 2014 het proces konden volgen, is niet beschikbaar.

Namens het Openbaar Ministerie (OM) zal er slechts één officier van justitie aanwezig zijn. Of de advocaten van Oleg Pulatov er zullen zijn, is niet bekend. Hij is de enige verdachte die tot nu toe wordt bijgestaan door advocaten.