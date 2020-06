Het onderzoeksdossier van het OM hoeft niet álle vragen over de ramp te beantwoorden, zegt Berger. De vraag is of het toereikend is om de vier te vervolgen.



Het OM licht toe dat in de tenlastenleggingen tegen de vier verdachten niet wordt aangevoerd dat zij "zelf op de knop hebben gedrukt, zelf een doelwit hebben aangewezen of de bemanning van de telar opdracht hebben gegeven te vuren". Wel worden ze beschuldigd van een sturende en organiserende rol.



Het doet niet terzake hoe het misdrijf precies is begaan, zegt de OvJ, want de verdachten waren niet de directe uitvoerders. Het voldoet als het OM kan aantonen dat de vier verdachten met opzet een strafbare bijdrage aan de dood van 298 mensen leverden.