Het OM gaat verder in op het gedraai van de Russische autoriteiten. Zo zijn satellietbeelden getoond bij een persconferentie van het Russische ministerie van Defensie waarop een buk-systeem in Oekraïens gebied te zien zou zijn. Maar controle wees uit dat de beelden gemanipuleerd waren. Ook zeiden de Russische autoriteiten dat een beeld van de buk-TELAR niet in separatistengebied genomen was, maar in gebied dat in handen was van de Oekraïense strijdkrachten. Bij controle bleek echter dat ook dit beeld gemanipuleerd was en dat het wel degelijk in separatistengebied was vastgelegd.