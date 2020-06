De vraag is welke relevante informatie al deze radargegevens hebben opgeleverd. De officier gaat nu in op wat deskundigen hierover hebben gezegd. Er is in ieder geval geen verschil gevonden tussen de verstrekte gegevens vanuit Rusland en Oekraïne. Op de gegevens van Oekraïne is geen ander vliegtuig dan MH17 en ook geen raket waar te nemen. De betreffende radar zou niet beschikken over een filter waarmee een buk-raket waar te nemen is.