Het is volgens de verdediging nog te vroeg om te concluderen of Pulatov onder deze combattantenimmuniteit valt en of hij dit verweer wel wil voeren. Hier zal maandag dus nog geen zogenoemd preliminair verweer over worden gevoerd. Dit geldt ook voor het bespreken van de geluidsopnamen in het dossier. Er zitten in het MH17-proces verschillende opnamen van telefoongesprekken waarop onder andere het vervoer van de BUK-raket, waarmee het toestel van Malaysaia Airlines is neergehaald, wordt besproken. De verdediging wil deze opnamen eerst bespreken met hun cliënt. "Wat is zijn mening over deze gesprekken? Is het zijn stem en zo ja in welke context moeten deze opnamen worden geplaatst", zijn vragen die de verdediging wil stellen.