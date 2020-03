Goedemorgen en welkom in het liveblog over de MH17-zaak. Drie Russen en een Oekraïner worden vervolgd voor hun rol bij het neerhalen van het vliegtuig, met de dood van de 298 inzittenden tot gevolg. Mijn naam is Lisa van der Wal en samen met mijn collega Joris Peters hou ik je op de hoogte van de ontwikkelingen. Je kunt me bereiken via lisa@nu.nl of via NUjij.