Kharchenko woonde eerst in Oekraïne, maar blijkbaar is er nogal wat aan de hand met deze woning. Het pand is meerdere keren binnengevallen en de deur is tweemaal dichtgelast door de woningbouwvereniging. Desondanks is er een brief met hierin de uitleg van de strafzaak bezorgd.



In november is de dagvaarding overhandigd aan het Oekraïense OM. De poststukken zijn wederom door een spleet in de deur geduwd en in een brievenbus gestopt. Twee getuigen zeggen dat Kharchenko sinds 2014 echter niet meer gezien in de woning. Een concreet adres is ook niet meer genoemd van de man.