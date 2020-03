Twee hooggeplaatste Russische officieren worden nu ook genoemd. Een van hen zegt in een afgeluisterd gesprek dat "ze nu een buk-raket hebben en vliegtuigen zullen gaan neerschieten".



Volgens het OM is echter nu duidelijk dat er meerdere groepen die strijdden tegen de Oekraïense strijdkrachten probeerden een buk-TELAR in handen te krijgen, maar dat dit veelal niet lukte. "Slechts één buk-systeem zou zich in het betreffende gebied hebben bevonden". En dat is dus het buk-systeem waarmee MH17 uiteindelijk is neergehaald. Dat afgeluisterde gesprek had betrekking op een buk-systeem dat uiteindelijk is afgebrand en daarmee niet bruikbaar was.