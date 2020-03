De 53-jarige Oleg Pulatov is de derde in de keten van vier personen die betrokken zouden zijn geweest bij het vervoeren van de buk-installatie waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het bewaken van het luchtafweergeschut.

Waar hoofd inlichtingen Sergey Dubinsky als de rechterhand van de zelfbenoemde minister van Defensie Igor Girkin gezien kan worden, is Pulatov die van Dubinsky.

De geboren Rus, ook wel 'Giurza' genoemd, is een oud-militair van de Russische Spetsnaz GRU, de speciale eenheden van de Russische militaire inlichtingendienst. Hij diende in oorlogen in Tsjetsjenië en Afghanistan en verliet het Russische leger in 2008.

Pulatov was in 2014 plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en één van de plaatsvervangers van Dubinsky. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat vocht hij tot 2018 af en aan als pro-Russische separatist mee in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou inmiddels weer in Rusland wonen.

Man speelde rol bij bewaken buk-installatie

Pulatov zou een rol hebben gespeeld bij het bewaken van de buk-installatie op de uiteindelijke lanceerplek in een veld bij Pervomaisk, vanaf waar vlucht MH17 is neergeschoten.

Bewijs (pdf) daarvoor is onder andere een telefoongesprek dat Dubinsky in 2014 voerde met een andere verdachte (Leonid Kharchenko). In het gesprek gaf eerstgenoemde hem instructies om naar Pervomaisk te rijden. 'Giurza' zou zich daar bij hem aansluiten. Pulatov gaf leiding aan een militaire divisie waar Kharchenko weer onder viel.

Pulatov ontkent betrokkenheid

Op de eerste zittingsdag in het MH17-proces werd duidelijk dat Pulatov via zijn Russische advocaat Elina Kutina heeft laten dat hij niet betrokken is geweest bij het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines.

Pulatov is tot nu toe de enige persoon die wordt bijgestaan door advocaten. Kutina doet dat vanuit Rusland en de twee Nederlandse advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate van het kantoor Sjöcrona Van Stigt doen dat in de zittingszaal in Nederland.