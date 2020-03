De 57-jarige Sergey Dubinskiy wordt gezien als de man die verantwoordelijk is voor het organiseren van het transport van de buk-installatie vanuit Rusland naar Donetsk en andersom. Met deze installatie werd vlucht MH17 op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten.

Het is Dubinskiy die in de ochtend van 17 juli iets na 9.00 uur wordt gebeld vanuit de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne. Hem wordt gevraagd "waar deze schoonheid gelost moet worden". Het gaat om de buk-installatie.

Het aanleveren van het luchtafweergeschut is het gevolg van een gesprek dat Dubinskiy de avond ervoor voerde. De man, ook bekend onder zijn bijnaam Khmuriy, laat aan Rusland weten dat "het mooi zou zijn" als hij in de ochtend "een buk zou kunnen krijgen".

In hun opmars naar de grens met Rusland worden de separatisten namelijk geteisterd door luchtaanvallen van het Oekraïense leger. Het antwoord dat Dubinskiy krijgt is bemoedigend. "Als jullie het nodig hebben, dan sturen wij het daarheen, naar jullie toe", klinkt het vanuit Rusland.

Op de dag van het neerhalen van MH-17 zal Dubinksiy nog meerdere gesprekken voeren over de buk-installatie en waar deze naartoe moet worden gebracht.

Dubinksiy, in Oekraïne geboren maar beschikkend over een Russische nationaliteit, was op dat moment hoofd inlichtingen in Donetsk. Hij fungeerde als de rechterhand van de Igor Girkin, bevelhebber van het separatistenleger.

Buk-installatie was maand onderweg

Dubinskiy is een ervaren oud-militair en werd als soldaat van het Russische leger uitgezonden naar Tsjetsjenië en Afghanistan als onderdeel van de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Eenmaal actief in de Volksrepubliek Donetsk zou hij contacten hebben onderhouden met Rusland. Als Girkin laat merken dat het zonder militaire steun vanuit Rusland moeilijk wordt de strijd tegen het Oekraïense leger voort te zetten, is het Dubinskiy die zijn contacten aanspreekt.

Een kleine maand voordat het toestel van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord wordt neergehaald, vertrekt er vanuit Koersk in Rusland een militair konvooi. Onderdeel daarvan is de buk-installatie afkomstig van de 53e luchtverdedigingsbrigade. Dubinskiy is tevreden en spreekt in een van de opnamen zelfs over "mijn buk".

Rusland ontkent betrokkenheid

Rusland zelf ontkent alle betrokkenheid en weigert de vraag te beantwoorden of Dubinskiy in 2014 werkzaam was voor de Russische overheid.

In een interview met The Guardian laat Dubinskiy weten niet te geloven in de onafhankelijkheid van het onderzoek en dat hij niet bereid is mee te werken aan de rechtszaak. Met het neerhalen van MH-17 zegt hij niks te maken te hebben.