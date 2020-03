283 passagiers en 15 bemanningsleden vertrekken 17 juli 2014 om 12.14 uur vanuit Schiphol naar Kuala Lumpur. Het vliegtuig is gevuld met vakantiegangers, mensen die familie gaan bezoeken of juist terugkeren naar hun thuisland en mensen die op zakenreis gaan. Uren later, boven Oekraïne, worden ze neergehaald. Maandag vindt de eerste zitting plaats tegen de verdachten van het MH17-proces. Een reconstructie van minuut tot minuut van de gebeurtenissen op deze gitzwarte dag.

12.14 uur: het vliegtuig vertrekt

De bemanning en het luchthavenpersoneel hebben een zware kluif aan de ochtend. Het vliegtuig staat klaar bij gate G3, maar vanwege overboeking en de verlate aankomst van passagiers met een transfer loopt de Boeing 777 van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 vertraging op. Ze weten het te beperken tot een vertrek van slechts dertien minuten later dan gepland.

De route die wordt ingezet is zoals gewoonlijk: via Duitsland, Polen en Oekraïne naar het oosten.

15.00 uur: MH17 wijkt iets uit vanwege onweer

De cockpitbemanning is met het toestel inmiddels al over de grens bij Oekraïne gevlogen en vraagt toestemming aan de Oekraïense luchtverkeersleiding om iets naar links af te buigen. Er worden namelijk onweerswolken op de route gezien. Die toestemming krijgen ze. Er vliegt een vliegtuig niet ver voor MH17 en eentje niet ver achter ze. Alles gaat volgens protocol.

15.20 uur: een buk-raket ontploft bij het toestel

Linksboven de cockpit komt een vanaf de grond afgevuurde buk-raket tot ontploffing. Ongeveer achthonderd deeltjes van deze raket boren zich in het vliegtuig. Door de kracht van de klap scheurt de cockpit, met hierin twee piloten en een purser, los van de rest van het toestel. De mensen in de cockpit zijn op slag dood.

Ook de rest van het vliegtuig beschadigt flink door de buk-raket en de drukgolf die erop volgt. De inzittenden maken waarschijnlijk niet bewust mee dat de vlucht een tot anderhalve minuut naar beneden stort. Hun lichamen worden namelijk blootgesteld aan abrupte afremming en vervolgens een versnelling, extreme kou en een zeer krachtige luchtstroom.

De Oekraïense luchtverkeersleiding ziet iets misgaan op de radar. "Malaysia 17, how do you read me?", wordt tevergeefs gevraagd.

15.30 uur: meldingen van wrakstukken

De wrakstukken komen uiteindelijk neer op zes verschillende locaties over een gebied van ongeveer 50 vierkante kilometer. Inwoners van Oost-Oekraïne doen op sociale media melding van wrakstukken en lichamen die in hun achtertuinen zijn beland.

17.00 uur: bericht over neergestort passagiersvliegtuig

De eerste berichten komen binnen over een neergestort passagiersvliegtuig boven Oekraïens grondgebied. Snel hierna volgt ook informatie dat de vlucht in kwestie vanaf Amsterdam was vertrokken. Russisch persbureau Interfax brengt het nieuws dat de vlucht is neergehaald.

17.36 uur: Malaysia Airlines tweet

De luchtvaartmaatschappij bevestigt op Twitter dat het contact met MH17 verbroken is. "De laatst bekende locatie was in het Oekraïense luchtruim."

Hierna volgen snel verschillende reisorganisaties zoals Sunweb, die melden hoeveel Nederlanders zij aan boord hadden zitten. Nederland verkeert in een staat van shock. Op Schiphol wordt een ruimte ingericht voor nabestaanden.

21.45 uur: premier Mark Rutte houdt persconferentie

Premier Mark Rutte is in allerijl teruggekeerd van zijn vakantie. Op Schiphol geeft hij een persconferentie. "Deze zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart. Het dramatische nieuws van vandaag is nauwelijks te bevatten. Ik ben geschokt, ik ben er echt kapot van. Heel Nederland is in diepe rouw. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden."

Verder belooft de premier dat de "onderste steen bovenkomt". Wat volgt is een jaren durend onderzoek naar wie de raket heeft afgevuurd. Maandag staan vier verdachten terecht voor hun rol in deze fatale dag.