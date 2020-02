Dertien getuigen in het MH17-proces zullen anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen, meldt Nieuwsuur dinsdag op basis van documenten die zij in handen hebben gekregen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden er "aanzienlijke risico's voor de getuigen" zijn.

De dertien personen hebben volgens het OM recht op bescherming omdat zij zich bedreigd kunnen voelen door hun verklaringen en omdat hun gezondheid en veiligheid in het geding kunnen zijn.

Van een van de getuigen zou het verzoek om anoniem te blijven zijn afgewezen. Deze persoon zou zich volgens de rechter-commissaris wel onveilig kunnen voelen door zijn verklaring, maar het waarborgen van zijn anonimiteit zou praktisch onmogelijk zijn.

Anonieme getuigen worden aangeduid met code X en een serie getallen met daarvoor een V. Deze getallen zouden niets zeggen over de hoeveelheid getuigen. Negen van de dertien anonieme getuigen zijn in 2019 gehoord, drie in 2018 en één in 2016.

Strafzaak MH17 in maart van start

De strafzaak tegen drie Russen en één Oekraïner begint op 9 maart. Het OM verdenkt hen van moord op de 298 inzittenden van het vliegtuig, onder wie 196 Nederlanders.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven Oekraïne. Het Joint Investigation Team stelde vast dat het vliegtuig werd neergehaald door een buk-raket die afkomstig was van het Russische leger.

De verdachten die in maart terechtstaan, hebben volgens justitie onder meer bijgedragen aan het vervoer van de raket.