Drie Russen en een Oekraïner staan vanaf 9 maart terecht voor hun vermeende rol in het neerhalen van MH17, met 298 dodelijke slachtoffers als gevolg. De praktische informatie over het megaproces in zes verschillende vragen.

Wie voert de vervolging uit en waar?

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) voert de vervolging uit volgens Nederlands strafrecht. Dit zal plaatsvinden voor de rechtbank Den Haag, met als zittingslocatie de extra beveiligde zaal bij Schiphol. Dit is gebruikelijk voor een zaak van een dergelijke omvang.

Hoelang gaat het proces duren?

Het strafproces begint op 9 maart 2020 om 10.00 uur. In principe is de zittingszaal tot en met 26 maart 2021 gereserveerd, maar dat betekent niet per definitie dat dit de einddatum wordt.

Wie worden er vervolgd?

Vier verdachten, drie Russen en één Oekraïner, worden vervolgd voor hun aandeel in het laten neerstorten van de vlucht. Het gaat om Igor Girkin (48), zijn rechterhand Sergey Dubinsky (56) en diens assistent Oleg Pulatov (52) en de Oekraïner Leonid Kharchenko (47). Zij hebben onder meer een aandeel gehad in het vervoeren van de buk-raket.

Één advocatenkantoor heeft zich gemeld om Pulatov bij te staan.

Wat gebeurt er als de mannen niet op komen dagen?

Dat zou jammer zijn voor het proces en de nabestaanden, maar in principe kunnen de verdachten zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als ze geen advocaat in de arm hebben genomen en zelf ook niet op komen dagen, kunnen ze bij verstek vervolgd en veroordeeld worden.

Heeft een eventuele veroordeling dan nog wel betekenis?

Strafrechtdeskundige Marieke de Hoon van de Vrije Universiteit zei eerder tegen NU.nl dat het "van grote betekenis is als in Nederland een onafhankelijke rechter oordeelt dat het bewijs standhoudt".

"Dat is niet alleen belangrijk voor de nabestaanden. Maar ook voor de staatsaansprakelijkheid van Rusland waar nu over wordt gepraat." Ook wordt de bewegingsvrijheid bij een veroordeling beperkt. "Zodra hij naar het buitenland gaat, kan Nederland aan het land waar hij heengaat vragen om uitlevering. Zo'n persoon wordt heel erg afhankelijk van de gunst van het Russische regime en dat kan in de loop van de jaren nog weleens veranderen."

Kan ik het proces ook volgen zonder er fysiek bij te zijn?

De zaak wordt groots aangepakt door de rechtbank. Zo zal er een livestream zijn waarmee de zittingen gevolgd kunnen worden. De honderden journalisten uit het binnen- en buitenland kunnen ook plaatsnemen in het speciaal voor dit proces gebouwde perscentrum.

