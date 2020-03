Leonid Kharchenko is vooralsnog de enige Oekraïner die vervolgd wordt voor zijn vermeende aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Hij is de man die de voltreffer zou hebben gadegeslagen.

Op 16 juli 2014 voert Kharchenko een onderschept telefoongesprek met een andere verdachte in dit proces, Sergey Dubinskiy. Laatstgenoemde maakt duidelijk dat de buk-raket onderweg is en geeft Kharchenko instructies om naar de latere lanceerplek Pervomaisk te rijden.

Kharchenko (geboren op 10 januari 1972 in Oekraïne) heeft, in tegenstelling tot de andere verdachten, geen militaire achtergrond. Hij heeft wel een strafrechtelijke achtergrond en volgens onderzoekscollectief Bellingcat kan dat van invloed zijn geweest op zijn uiteindelijke positie in de gebeurtenissen

Zijn contacten met personen uit de Oekraïense onderwereld zouden volgens een Bellingcat een rol hebben gespeeld in zijn uiteindelijke aanstelling als commandant van een gevechtseenheid in Donetsk. Hij gebruikt de bijnaam Krot, wat 'mol' betekent.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt hoe dan ook dat Karchenko met zijn militaire eenheid de buk-raket, waarmee MH17 is neergehaald, heeft vergezeld. Daarbij stelt Bellingcat dat hij een coördinerende rol had bij het vervoer van het wapen terug naar Rusland. Het is namelijk Kharchenko die in een, wederom onderschept, telefoongesprek met Dubinkskiy laat weten dat de buk-installatie is teruggekeerd naar Rusland.

Karchenko rapporteerde neerhalen vliegtuig

Maar nog sterker bewijs, aldus het OM, is het nog niet gepubliceerde gesprek dat Kharchenko zou hebben gevoerd vlak na het neerhalen van vlucht MH17. Kharchenko rapporteerde het eerste 'succes' van de buk-installatie aan Dubinkiy, namelijk het neerhalen van een Oekraïens militair vliegtuig. Het blijkt later het toestel van Malaysia Airlines te zijn.

De kans dat Kharchenko zich komt verantwoorden voor zijn veronderstelde daden is klein. Er wordt nu van uitgegaan dat hij in Oost-Oekraïne verblijft, in een gebied dat niet onder controle staat van de autoriteiten in Kiev. Ook Oekraïne levert geen onderdanen uit.

De lijn in aansturing zoals het OM hem ziet. (Foto: JIT)