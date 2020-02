Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft dinsdag in het vragenuur in de Tweede Kamer gezegd dat hij denkt dat het vertrek van de Oekraïense aanklagers die in het Joint Investigation Team (JIT) zaten weinig invloed zal hebben op het MH17-proces.

Via NRC kwam maandag naar buiten dat alle officieren van justitie die de MH17-ramp onderzochten in het land gedwongen moeten vertrekken.

Onder hen zijn aanklagers die ook meehielpen bij het JIT, het internationaal samenwerkingsverband dat het neerschieten van MH17 onderzoekt.

Maar omdat het onderzoeksdossier in de zaak volgens Grapperhaus helemaal bij is, heeft hij nog vertrouwen in de procesgang. Daarbij blijft een van de Oekraïense aanklagers nog steeds verbonden aan het JIT.

Proces MH17 begint in maart

Op 9 maart begint de strafzaak tegen drie Russen en één Oekraïner. Ze worden verdacht van de moord op de 298 inzittenden van het toestel. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Het JIT heeft vastgesteld dat het toestel werd neergehaald door een buk-raket die afkomstig was van het Russische leger. De mannen die nu terecht zullen staan, hebben volgens justitie onder meer een rol gehad in het vervoeren van de buk-raket.