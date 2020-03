Igor Girkin, ook wel bekend als Igor Strelkov, geldt als een van de hoofdverdachten in de MH17-zaak. De man, die op veel plekken opduikt waar Rusland een conflict heeft, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een cruciale rol gespeeld in het binnenhalen van de luchtafweer die uiteindelijk heeft gezorgd voor het neerhalen van MH17.

"We houden het niet vol. We hebben antitankartillerie nodig, we hebben tanks nodig, we hebben goede luchtafweer nodig." Dit onderschepte telefoongesprek tussen Girkin en een assistent van Sergej Aksyonov, een door Rusland aangestelde leider in de Krim, vormt een van de bewijsstukken tegen eerstgenoemde.

De dringende oproep wordt gedaan in juni 2014, als Girkin al tijden actief is in het gewapende conflict in de provincie Donetsk. Zijn doel: winnen van terrein ten koste van de Oekraïense Staat.

Girkin is een grote speler voor Rusland. Over zijn verleden is niet veel bekend, alleen dat hij heeft gevochten in Bosnië en Tsjetsjenië na een studie bij de faculteit voor Geschiedenis en Archieven. Volgens zijn profiel op de Russische socialemediasite VKontakte werd de man in 1970 geboren in Moskou, is hij getrouwd en houdt hij niet van roken.

De man werkt op enig moment in zijn carrière ook voor de inlichtingendienst FSB onder de naam Igor Strelkov, wat zich laat vertalen als 'schutter'. Uiteindelijk belandt de man in Donetsk, waar hij een zelfverklaarde minister van Defensie van de rebellenrepubliek wordt. Hij is dan ook in het gebied op de dag dat MH17 wordt neergehaald.

65 Video Onderzoeksteam toont gezichten van vier verdachten MH17-ramp

Delicten kunnen levenslang opleveren

Het OM kan bij het bekendmaken van de startende rechtszaak tegen de vier verdachten al melden dat ze niet verdacht worden van "het drukken op de knop". Girkin wordt echter alsnog vervolgd voor artikel 168 en artikel 289 in het Nederlands wetboek van Strafrecht, namelijk:

Voor het opzettelijk en wederrechtelijk doen laten zinken, stranden of verongelukken van enig vaartuig, voertuig of luchtvaartuig.

Voor het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven.

Voor beide delicten is levenslang de maximale straf die kan worden opgelegd. Het OM heeft onder meer bewijs tegen hem in de vorm van de eerder genoemde onderschepte gesprekken. Zo vraagt de man in juni al om luchtafweer, die in juli uiteindelijk geleverd wordt. Onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat hij van zowel het vervoer als het afvuren van de buk-raket op de hoogte moet zijn geweest.

Girkin maakt zich niet zo druk

Girkin lijkt niet erg onder de indruk. Weken na het neerhalen van MH17 is hij teruggegaan naar Moskou, waar hij sindsdien verblijft en waarschijnlijk ook zal blijven: Rusland levert namelijk geen onderdanen uit.

In meerdere interviews heeft hij te kennen gegeven dat hij niets te maken had met het neerhalen van de vlucht en niet zal meewerken aan het proces. Het AD zocht de man vorig jaar op in Moskou. Voordat hij wegbeent zegt hij nog net dat hij "behoorlijk goed leeft" in de Russische hoofdstad.

Een uitgetypt gesprek tussen Girkin en de assistent van Aksyonov. (Foto: OM)