Bij een reorganisatie zijn alle Oekraïne aanklagers die de MH17-vliegramp onderzochten uit hun functie ontheven, schrijft NRC maandag. Ook twee officieren die namens Oekraïne deelnamen aan het Joint Investigation Team (JIT), het internationale samenwerkingsverband dat de ramp onderzoekt, zijn ontslagen.

De ontslagen vinden plaats aan de vooravond van het MH17-proces dat volgende maand van start gaat op de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol.

Vijf van de zes officieren die namens Oekraïne onderzoek deden naar de vliegramp zijn ontslagen. Een van hen is nog wel bij het onderzoek betrokken, maar mag zich geen officier meer noemen. Volgens het Landelijk Parket blijft deze onderzoeker, Oleh Peresada, wel betrokken bij het onderzoek.

De ontslagen zijn het gevolg van een reorganisatie binnen het Oekraïense Openbaar Ministerie (OM) in president Volodymyr Zelensky's strijd tegen corruptie. 710 van de 1.339 officieren van justitie in het parket-generaal zijn volgens de NRC uit hun functie ontheven.

Volgens de krant blijkt uit gesprekken met Oekraïense officieren dat de reorganisatie erop was gericht om zoveel mogelijk aanklagers weg te krijgen.

Hun ontslag zou grote gevolgen kunnen hebben voor het vervolgonderzoek. MH17-onderzoeker Roman Hosjovsky schat in dat de opvolgers van de aanklagers zeker een jaar nodig zullen hebben om zich in te lezen. "Niemand kent het dossier dat wij hier in vijf jaar hebben opgebouwd", zegt Hosjovsky.

Er kunnen pas op 8 maart nieuwe aanklagers worden benoemd, omdat dan de JIT-overeenkomst tussen Nederland, Oekraïne, Australië, België en Maleisië verlengd wordt.

Nederlandse OM maakt zich zorgen

Het Nederlandse OM vreest volgens de NRC voor de continuïteit van het onderzoek. Volgens het Landelijk Parket heeft Kiev echter beloofd dat de kennis en ervaring van officier van justitie Peresada behouden blijven. De officiers hebben hun dossiers al afgerond en daarom zullen de gevolgen voor de huidige strafzaak volgens betrokken meevallen.

Op 9 maart begint het proces in de MH17-zaak. Drie Russen en één Oekraïner staan terecht. Ze worden verdacht van de moord op de 298 inzittenden van het toestel. Onder hen waren ook 196 Nederlanders.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Het internationale onderzoeksteam JIT heeft vastgesteld dat het toestel werd neergehaald door een buk-raket die afkomstig was van het Russische leger.