Russische burgers zijn het ermee eens dat Rusland smartgeld moet betalen aan de MH17-nabestaanden, als uit internationaal onderzoek blijkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met het Maleisische passagiersvliegtuig. Dat schrijft Trouw op basis van een opinieonderzoek in opdracht van de Universiteit Leiden en kennisplatform Raam op Rusland.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 55 procent van de ondervraagden het met de stelling 'eens'of zelfs 'helemaal eens' is. Ook blijkt dat een kwart van de Russen vindt dat niet bewezen is wie er schuldig is aan de MH17-ramp. Een meerderheid, zo'n 53 procent, denkt dat het leger van Oekraïne schuld draagt.

Wel neemt het aantal Russen dat vermoedt dat Rusland schuldig is toe. In 2015 dacht zo'n twee procent van de Russen dat het land schuldig was, inmiddels denkt zo'n tien procent dat, zegt Trouw op basis van het onderzoek.

Smartegeld in ruil voor opheffing sancties

Driekwart van de Russische bevolking steunt de politieke koers van de regering, ondanks Europese sancties. Wel vindt een kwart van de ondervraagden volgens het onderzoek dat Rusland smartegeld moet betalen in ruil voor opheffing van de sancties.

Na de ramp werd Rusland sancties opgelegd, omdat het land in Oekraïne en op de Krim het internationale recht zou hebben geschonden.

Op 9 maart begint het proces in de MH17-zaak. Drie Russen en één Oekraïner staan terecht. Ze worden verdacht van de moord op de 298 inzittenden van het toestel. Onder hen waren ook 196 Nederlanders.

Op 17 juli 2014 werd het Maleisische passagiersvliegtuig MH17 neergeschoten boven Oekraïne. Het internationale onderzoeksteam JIT heeft vastgesteld dat het toestel werd neergehaald door een Buk-raket dat afkomstig was van het Russische leger.

Rusland heeft altijd alle betrokkenheid ontkend en is het niet eens met de conclusies van JIT. Het land weigert daarom de verdachten aan Nederland uit te leveren.