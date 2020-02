Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag gesproken met de leden van het team dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17. Dit gebeurde in aanloop naar de rechtszaak die op 9 maart begint.

De koning heeft persoonlijke ervaringen aangehoord van de medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM), het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse politie.

Daarbij is onder meer de complexiteit van een dergelijk onderzoek aangestipt en is gesproken over hoe de nabestaanden begeleid worden in het proces.

Vier verdachten, onder wie drie Russen, worden vervolgd voor hun betrokkenheid. Het gaat om de Rus Igor Girkin (48), zijn rechterhand Sergey Dubinsky (56) en diens assistent Oleg Pulatov (52) en de Oekraïner Leonid Kharchenko (47). Zij hebben onder meer een aandeel gehad in het vervoeren van de buk-raket.

De aanklacht tegen hen luidt het doen laten verongelukken van MH17, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en de moord op de 298 slachtoffers. Het proces, dat plaatsvindt bij het justitieel complex bij Schiphol, is te volgen via een stream.