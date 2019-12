De baas van de Russische staatsomroep Channel One heeft in een interview met The New Yorker toegegeven dat de satellietfoto die door het land werd verspreid na het neerhalen van MH17 nep was. Op het beeld was te zien dat een gevechtstoestel van Oekraïne de vlucht zou hebben doen crashen.

Het was al vrij snel duidelijk dat er was gesjoemeld met het beeld. Zo bleken de echte beelden veel ouder te zijn en was ook geknipt.

"Ja, we zijn menselijk en we hebben een fout gemaakt. Maar niet expres", zo stelt Konstantin Ernst in het interview. Overigens blijven de Russen bij het standpunt dat ze niet betrokken waren bij het neerhalen van de vlucht.

Onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) heeft eerder uitgewezen dat de buk-raket waarmee MH17 uit de lucht is geschoten, vanuit Rusland naar het conflictgebied is vervoerd. Vier verdachten, onder wie drie Russen, worden vervolgd voor hun betrokkenheid. Het proces tegen hen begint op 9 maart bij het justitieel complex bij Schiphol.

Het gaat om de Rus Igor Girkin (48), zijn rechterhand Sergey Dubinsky (56) en diens assistent Oleg Pulatov (52) en de Oekraïner Leonid Kharchenko (47). Zij hebben onder meer een aandeel gehad in het vervoeren van de buk-raket. De zittingen zijn live mee te kijken via een stream.