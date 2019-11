MH17-verdachte Volodymyr Tsemach heeft voor zijn uitlevering van Oekraïne aan Rusland een deal met Nederlandse en Australische autoriteiten links laten liggen, waarmee hem het Nederlandse staatsburgerschap, getuigenbescherming en een huis was beloofd, schrijft het The Moscow Times vrijdag na een interview met Tsemach.

Met de deal hoopten Nederland en Australië hem uit Rusland te houden. Nederland vroeg meteen aan Moskou om Tsemach uit te leveren, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest.

De Oekraïense separatist zou een belangrijke rol kunnen spelen in het MH17-proces, omdat hij als commandant van de luchtafweer aanwezig was ten tijde van het neerschieten van MH17 in de plaats Snizjne. Dat ligt enkele kilometers van de locatie waarvandaan op 17 juli 2014 het vliegtuig van Malaysia Airlines werd neergeschoten.

Uit een video-interview uit 2015 zou ook mogelijke betrokkenheid van Tsemach blijken bij het afvoeren van de buk-lanceerinstallatie naar Rusland. Zo zou het woord 'buk' zijn weggepiept.

Volgens Tsemach is hij een slachtoffer van "Oekraïens terrorisme" en is er geen bewijs voor zijn "betrokkenheid bij de MH17-ramp".

De Stichting Vliegramp MH17 beschuldigt Rusland van expliciete tegenwerking en obstructie door Tsemach te betrekken in de gevangenenoverdracht. Het land wilde hem naar verluidt beslist in handen krijgen, omdat zonder Tsemach de deal niet zou zijn doorgegaan.

Volgens het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe kon zijn regering de deal vanwege "morele verplichtingen" niet langer tegenhouden, "ondanks dat Rusland meer of minder met haar eis bevestigde betrokken te zijn geweest bij de MH17-ramp".

Proces begint volgend jaar

Vlucht MH17 stortte in juli 2014 neer in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Het proces tegen vier MH17-verdachten begint in maart volgend jaar. Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Kharchenko worden verantwoordelijk gehouden voor onder meer het transporteren van de raket.