Nabestaanden van vlucht MH17 hebben donderdag de Maleisische premier Mahathir Mohamad in een kritische brief gevraagd om "geen twijfel en verdeeldheid meer te zaaien" en "geen uitspraken meer te doen die strijdig zijn met de waarheid".

Bij een persconferentie in juni werd bekend dat het Joint Investigation Team (JIT), waar behalve Maleisië ook Nederland, Australië, Oekraïne en België inzitten, vier verdachten wil vervolgen voor betrokkenheid bij het neerschieten van een vliegtuig van Malaysia Airlines.

Dat toestel was 17 juli 2014 op weg vanaf Schiphol naar Kuala Lumpur en werd boven Oekraïne neergeschoten. 283 passagiers en 15 bemanningsleden, waaronder 193 Nederlanders, kwamen om het leven.

Mohamad uit kritiek op 'politiek-onderzoek'

De destijds 93-jarige Mohamad vond de bevindingen van het JIT "niets anders dan van horen zeggen" en zei dat het onderzoek "een politieke zaak is geworden waarbij Rusland de zondebok moet lijken". Ook wilde hij bewijs zien.

Volgens het JIT zou het incident door een buk-raket van het Russische leger zijn veroorzaakt. Ook een woordvoerder van het Maleisische openbaar ministerie onderschreef toen die bevindingen.

Stichting Vliegramp MH17 sprak al eerder van een "ongelooflijke klap in het gezicht van de nabestaanden". De stichting wil Mohamad erop wijzen dat Maleisië meerdere malen zich achter het JIT-onderzoek schaarde en hij met zijn uitspraken verdeeldheid zaait.

Organisatie van Mohamad uit opnieuw twijfels over gebruik buk-raket

Dat zou ook twee weken geleden zijn gebeurd bij een congres in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, dat was georganiseerd door de Perdan Global Peace Foundation waar Mohamad voorzitter van is, schrijft het AD.

Op foto's van de ramp zouden cirkels zijn getekend met de tekst "dit kan nooit door een buk-raket zijn veroorzaakt". Men wilde daarom het proces tegen de verdachten opschorten, aldus de stichting Vliegramp MH17.

Mohamad (94) is de oudste regeringsleider ter wereld. Hij had de macht over Maleisië tussen 1981 en 2003 en keerde in 2018 terug nadat de zittende premier moest opstappen vanwege een corruptieschandaal.