Het JIT is ook op zoek naar een soldaat, die heeft gechat met iemand die zich Anastasia noemt. Zijn naam is bekend bij het JIT, maar wordt nu niet gedeeld. Het JIT is op zoek naar hem, omdat hij mogelijk informatie kan geven over de 53e brigade, die de buk-raket afvuurde op vlucht MH17. Leden van de 53e bridage zouden kunnen vertellen wie de bemanning was van de buk-raketinstallatie. Het JIT wil met hen in contact komen.