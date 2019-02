Rusland zegt dat de geplande gesprekken met Australië en Nederland over de MH17-ramp niet betekenen dat het land aansprakelijkheid erkent.

De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan Russische media weten dat die geruchten onzin zijn. "Het is een fantasie dat wij in deze gesprekken gaan zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor de ramp."

"Hetzelfde is het geval met de mogelijkheid dat wij schuld zouden erkennen of mensen zouden compenseren", zei de woordvoerder. "Dat is nepnieuws."

Vorige week bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het samen met Australië gesprekken gaat voeren met Rusland. Deze zouden volgens het ministerie gaan over aansprakelijkheid.

In 2018 hebben Nederland en Australië Rusland aansprakelijk gesteld in de hoop in gesprek te treden hierover. Rusland laat nu weten dat het daar niet over zal gaan.

MH17 neergeschoten met buk-raket

De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Dat gebeurde met een buk-raket. De lanceerinstallatie was afkomstig van een Russische basis bij Koersk, heeft juridisch onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) uitgewezen.

Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.