Voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof heeft invloed uitgeoefend op een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de overheid na de MH17-ramp, zo melden RTL Nieuws en GeenStijl vrijdagochtend op basis van documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Die zijn door GeenStijl opgevraagd middels de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Het onderzoek werd door Universiteit Twente uitgevoerd, onder toezicht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoekers keken naar de rol van de overheid na de ramp. De NCTV had daarin een grote rol. De organisatie was verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en het afstemmen met alle betrokken overheidsorganisaties.

Schoof stond destijds aan het hoofd van de NCTV en is inmiddels directeur van inlichtingendienst AIVD.

Uit het kritische rapport bleek dat de NCTV te veel intern gericht was en te weinig focus op samenwerking had. Hierdoor ontstonden volgens de onderzoekers onnodige problemen, zoals het te laat krijgen van passagierslijsten.

NCTV beperkte reikwijdte

RTL Nieuws schrijft in een reconstructie dat de NCTV betrokken was bij ieder beslissingsniveau tijdens het onderzoek. Zo werden er offertes beoordeeld, werd er deelgenomen aan gesprekken over de inhoud van het onderzoek en dwong de terrorismebestrijding af dat het onderzoek in reikwijdte werd beperkt. Zo werd er niet gekeken naar wat de Nederlandse overheid wist van het luchtruim boven Oekraïne voorafgaand aan de ramp.

Tijdens het onderzoek bleef de NCTV aandringen op inhoudelijke wijzigingen en daarin speelde Schoof een belangrijke rol. Zo kwam hij met suggesties voor leden van de begeleidingscommissie die zou meekijken met het onderzoek. Tijdens het onderzoek zou hij veranderingen willen doorvoeren en vroeg hij begrip voor de 'operationele kanten' waar de NCTV mee te maken had.

Hardste conclusies aangepast

Uiteindelijk werden volgens RTL Nieuws en GeenStijl de hardste conclusies aangepast. Schoof bleef echter ontevreden en stond niet toe dat onderzoekers hun bevindingen kwamen toelichten voor hoge ambtenaren.

Hoofdonderzoeker René Torenvlied bevestigt tegenover RTL Nieuws dat het rapport is aangepast om "de acceptatie van de conclusie te vergroten". Hij stelt dat de conclusies inhoudelijk niet zijn veranderd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat Schoof handelde op "eigen titel" en de NCTV zegt tegen de nieuwsorganisatie dat het om "de gebruikelijke gang van zaken" ging.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt in een reactie nog steeds vertrouwen te hebben in Schoof. Ze wilde verder niet ingaan op de affaire. Ollongren benadrukt dat het gaat over Schoofs vorige functie, die onder Justitie en Veiligheid valt.

De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten met een buk-raket. Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.

