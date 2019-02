Nederland en Australië gaan binnen een aantal weken met Rusland praten over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws.

"We zijn via diplomatieke kanalen in contact met Rusland over staatsaansprakelijkheid. We hebben er toenemend vertrouwen in dat we binnenkort met de Russen om tafel gaan", aldus het ministerie. Over de locatie of het tijdstip van het overleg doet het departement geen melding.

Beide landen stelden Rusland vorig jaar mei aansprakelijk en hoopten zo af te dwingen dat Rusland zou gaan meewerken aan het onderzoek. Dit traject staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders.

De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Dat gebeurde met een buk-raket. De lanceerinstallatie was afkomstig van een Russische basis bij Koersk, heeft juridisch onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) uitgewezen.

Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.

