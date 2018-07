'VS verstuurde geen verklaring voor jaarlijkse MH17-herdenking'

Foreign Policy heeft een kopie van de verklaring in handen. Volgens het Amerikaanse blad zou het niet verzenden van de brief te maken kunnen hebben met de ontmoeting die de Amerikaanse president Donald Trump een dag voor de herdenking had met de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens Foreign Policy zou de verklaring maandag verstuurd worden, maar is op het laatste moment opdracht gegeven om dit niet te doen. Volgens een bron van het nieuwsblad zou de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo niet hebben ingestemd met de inhoud van de brief.

Het is de eerste keer dat de VS geen verklaring voor de jaarlijkse herdenking heeft verstuurd. Het ministerie laat in een reactie aan het blad weten niets te willen zeggen over "zogenaamd gelekte documenten" en dat het standpunt van de Verenigde Staten niet is gewijzigd.

Dit jaar stelde het Joint Investigations Team (JIT) dat de buk-raketinstallatie die in 2014 is gebruikt voor het neerhalen van vlucht MH17 van het Russische leger was. Nederland en Australië hebben Rusland kort daarna aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van het vliegtuig.

Kritiek

In de brief bekritiseert de VS Rusland vanwege de rol die het land heeft gespeeld. "Vier jaar na het neerhalen van de MH17 wacht de wereld nog steeds op Ruslands erkenning van zijn rol", luidt de verklaring. "Het is tijd dat Rusland de volgende fase van het onderzoek volledig steunt."

Verder worden in de verklaring de op 24 mei gepresenteerde conclusies van het JIT-onderzoek aangehaald. "De VS heeft volledig vertrouwen in de resultaten van het onderzoeksteam", staat in de brief.

