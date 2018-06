Nabestaanden MH17-ramp zetten 298 lege stoelen voor ambassade Rusland

De groep wil met dit stille protest een boodschap meegeven aan de Russische president, de regering en de bevolking.

Rusland viert dit weekend de onafhankelijkheid. "298 mensen, 80 van hen voor altijd kinderen, hebben vandaag niets te vieren. Hun stoelen blijven leeg. Zij die hun lot bezegelden zwijgen en kijken weg", aldus de nabestaanden.

Onlangs kwam het Joint Investigation Team (JIT) met zijn conclusie dat Rusland achter het neerhalen van het vliegtuig boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014 zit. De buk-raket die daarvoor werd gebruikt, was van een brigade van het Russische leger in Koersk, stelt het JIT.

Moskou blijft ontkennen en stelt dat er nooit een Russische raketinstallatie de grens met Oekraïne is overgestoken. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.

De witte stoelen staan opgesteld zoals de rijen in een Boeing. Op enkele stoelen liggen rozen of foto's, die nabestaanden hebben neergelegd.

Emotionele boodschap

De groep die deze actie vrijdag voert, bestaat uit ongeveer tien nabestaanden. Volgens actieleider Sander van Luik is de MH17-stichting hier niet bij betrokken, maar wel op de hoogte. "Zoveel nabestaanden, zoveel meningen. Een klein verband is juist goed en wij hadden als groepje het gevoel dat we dit moesten doen."

Het gaat bij het protest volgens Van Luik, die zijn broer Klaas-Willem verloor, "om het beeld en de emotionele boodschap". Aanleiding is de onafhankelijkheidsdag komende week in Rusland. "We willen de Russen voorhouden wat ze nu eigenlijk te vieren hebben met deze leugens." Van Luik stopt ook een brief met eenzelfde strekking in de brievenbus van de ambassade. De stoelen worden aan het begin van de avond weer weggehaald.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft "alle begrip" voor de actie. "Alle druk leidt uiteindelijk tot waar we heen willen: verantwoording en gerechtigheid voor de nabestaanden."