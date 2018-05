Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen MH17

In het kort: Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor neerhalen MH17

Hiermee willen beide landen afdwingen dat Rusland meewerkt aan onderzoek

Rusland is op de hoogte gebracht van besluit

Buk-raket waarmee toestel in 2014 uit lucht werd geschoten volgens onderzoekstream afkomstig van Russisch leger

''Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden", aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De bewindsman heeft vrijdagochtend contact gehad met zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov. Die reageerde volgens Blok "niet heel verrassend afhoudend" op deze stap en ontkende enige betrokkenheid van Rusland bij de MH17-ramp.

Volgende week dinsdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen waar Nederland de aansprakelijkheid aan de orde zal stellen. Beide landen zijn op dit moment lid van de Veiligheidsraad. "We zullen de Russen dan zeker recht in de ogen kijken", zei Blok. Maandag spreekt Blok met zijn EU-collegaministers bij wie hij het onderwerp ter sprake brengt.

Rusland moet van Nederland schuld erkennen en de slachtoffers compenseren. Het is volgens Blok te vroeg om het al over bedragen te hebben.

Onderzoek

Donderdag publiceerde het Joint Investigations Team (JIT), een samenwerkingsverband tussen Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne, de tussentijdse conlusies uit hun onderzoek. Volgens het team kwam de buk-raketinstallatie die MH17 neerschoot boven Oost-Oekraïne van het Russische leger.

Na uitvoerige vergelijkingen met andere buk-TELAR-installaties werd volgens het JIT duidelijk dat de installatie in kwestie afkomstig was van de 53e raketafweerbrigade uit Koersk in Rusland, die deel uitmaakt van de Russische krijgsmacht. Rusland liet na de publicatie al weten niet bij de ramp betrokken te zijn. Het JIT roept de hulp van "het publiek" in voor enkele vragen aangezien Rusland niet meewerkt.

De andere landen die onderdeel uitmaken van het JIT moeten hun positie nog bepalen. "We hebben die landen deze week geïnformeerd", zei Blok. "Nederland en Australië hebben veel slachtoffers", aldus de bewindsman.

Nederland zegt wel steun te hebben vanuit de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Leed

Blok wijst erop dat de aanslag op het passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord ''onherstelbaar leed'' teweeg heeft gebracht. Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. ''Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken'', aldus de minister.

Rusland is door zowel Nederland als Australië op de hoogte gebracht van dit besluit. Het aansprakelijk stellen van een staat is een juridisch complex proces. Nederland en Australië hebben Rusland vrijdag verzocht in overleg te treden om samen tot een oplossing te komen.

Steun

Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, noemt de uitspraak van het kabinet "een belangrijke steun in de rug voor de nabestaanden en voor eventuele juridische procedures".

Ploeg sprak donderdag na de presentatie van het JIT nog de hoop op een reactie van het kabinet uit. "Ik had het gehoopt, maar ik had dit niet durven te verwachten. Het is een hele stevige reactie van het kabinet, en dat is terecht."