Bellingcat noemt Russische militair als een van hoofdverdachten MH17-ramp

Bellingcat komt tot deze conclusie na het onderzoeken van telefoongegevens. Volgens de journalisten was Ivannikov, die ook bekendstaat onder de codenaam Orion en als Andrey Ivanovich, direct betrokken bij het transport van de buk-raketinstallatie vanuit Rusland naar Oost-Oekraïne.

Ivannikov zou volgens Bellingcat aan het hoofd staan van een privéleger dat ook actief is in de strijd in Syrië. Het onderzoekscollectief wees eerder al de Russische generaal Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjev aan als een van de andere hoofdverdachten.

Bellingcat is een door de Brit Eliot Higgins opgericht journalistiek netwerk van burgers.

JIT

Het Joint Investigations Team (JIT) maakte donderdag bij een presentatie over de tussentijdse conclusies van hun onderzoek bekend dat de buk-raketinstallatie die MH17 neerschoot van het Russische leger was.

Na uitvoerige vergelijkingen met andere buk-TELAR-installaties werd duidelijk dat de installatie in kwestie afkomstig was van de 53e raketafweerbrigade uit Koersk in Rusland. Deze brigade maakt deel uit van de Russische krijgsmacht. Vrijdagochtend maakte het kabinet bekend dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk zullen stellen voor de vliegramp.

Bellingcat kwam vorig jaar al met dezelfde conclusie. Dat het JIT een jaar later met dezelfde boodschap komt, heeft ermee te maken dat het langer duurt om bewijs te vergaren dat ook standhoudt in een strafzaak.

Bellingcat zegt de bevindingen uit het onderzoek naar de hoofdverdachte Ivannikov voor de persconferentie met het JIT te hebben gedeeld.