Russische president Poetin zegt onderzoek MH17 te bestuderen

Toestel volgens JIT neergeschoten met Buk-raket afkomstig van Russisch leger

Rusland gaat conclusies bekijken na eerdere ontkenning

Team vraagt mensen die meer weten zich te melden

Eerder zei het Russische ministerie van Defensie niets met het neerschieten van vlucht MH17 te maken hebben gehad.

Het JIT kwam tot de conclusie dat de installatie uit Rusland kwam door beelden uitvoerig te vergelijken. De Buk-raketinstallatie had volgens het team unieke uiterlijke kenmerken.

Getuigenverklaringen ondersteunden de bevindingen, bleek donderdag uit de presentatie van de onderzoeksresultaten.

Dezelfde conclusie werd vorig jaar al getrokken door het onderzoekscollectief Bellingcat. Het JIT verricht een eigen, onafhankelijk onderzoek.

Getuigenbescherming

Het JIT zet het onderzoek voort en wil beantwoord hebben wie deel uitmaakte van de bemanning van het konvooi dat het vliegtuig neerhaalde, met welke instructies die bemanningsleden op pad gingen op de dag van de crash, wie verantwoordelijk is en wie meer informatie heeft over verantwoordelijkheden binnen de brigade.

Hierbij is het team nog op zoek naar getuigen. Wie zich zorgen maakt over veiligheid, kan in de vijf JIT-landen aanspraak maken op getuigenbescherming, meldde het onderzoeksteam donderdag.

MH17

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was op 17 juli 2014 onderweg van Amsterdam naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Boven Oost-Oekraïne werd het toestel uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om. Onder hen bevonden zich 196 Nederlanders.

Het JIT is een samenwerking van Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne. Het doel van het team is om erachter te komen waarom het vliegtuig is neergehaald. Ook wil het JIT de verdachten voor de rechter brengen.

Het is niet bekend wanneer het precies tot een rechtszaak komt, meldde Fred Westerbeke, hoofdofficier bij het Landelijk Parket en JIT-onderzoeksleider. Dit zal wel "binnen vijf jaar zijn", is de voorspelling van Westerbeke.

Eerder was al duidelijk dat de rechtbank in Den Haag de zaak zal behandelen.