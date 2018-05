Rutte breekt handelsmissie India af voor ministerraad over MH17

Donderdagochtend maakte het JIT bekend dat de Buk-raketinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergeschoten afkomstig is van de Russische krijgsmacht. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk afkomstig was.

"Een belangrijke ontwikkeling en ik heb daarom besloten terug te keren naar Nederland, omdat ik morgen zelf de ministerraad wil voorzitten waarin dit besproken zal worden", zegt Rutte donderdag in een reactie. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) neemt de taken van Rutte in India over.

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei na afloop van de JIT-presentatie dat "een belangrijk stuk van de puzzel is gelegd". "Het is van groot belang dat er nu opnieuw meer duidelijkheid over het neerhalen van vlucht MH17 is, vooral voor de nabestaanden", zei Blok.

VN-Veiligheidsraad

Wat de kabinetsreactie op de onderzoekresultaten zal zijn, wordt waarschijnlijk vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat Nederland de bevindingen in de VN-Veiligheidsraad moet bespreken. Daar zou Rusland erop moeten worden aangesproken dat het onvoldoende medewerking aan het onderzoek verleent.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma verwijst naar VN-resolutie 2166 die alle landen oproept mee te werken aan het MH17-onderzoek, waar ook de Russen mee hebben ingestemd.

"Nu blijkt dat de Russen cruciale informatie niet hebben gegeven, moet Nederland samen met de bondgenoten de internationale gemeenschap herinneren aan deze resolutie", aldus Sjoerdsma.