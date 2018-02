National Geographic gaat reconstructie van ramp met MH17 uitzenden

De aflevering is op zondag om 21.30 uur te zien. De makers spraken onder meer exclusief met medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het is de eerste keer dat de onderzoekers van de ramp zijn geïnterviewd voor een televisie-uitzending. ''Air Crash Investigation maakt al achttien jaar zulke programma's. Wij hebben gezegd, als zij ooit een uitzending maken over MH17, gaan wij met ze in zee'', aldus een woordvoerder van de Onderzoeksraad.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was op 17 juli 2014 opgestegen vanuit Schiphol voor een vlucht naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Het vliegtuig werd uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische rebellen tegen het regeringsleger vochten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

Wrakstukken

Door de gevechten in Oost-Oekraïne duurde het maanden voordat de OVV wrakstukken kon bergen. De reconstructie brengt deze en andere uitdagingen waarmee de onderzoekers te maken kregen in beeld. Op de schuldvraag gaat het programma niet in.

De Stichting Vliegramp MH17, waarin alle nabestaanden zijn verenigd, mocht een tijdje geleden al naar de documentaire kijken. De stichting zag een paar zaken ''die we niet chic of niet juist vonden'', zegt voorzitter Piet Ploeg.

OV-studentenkaarten

''Aan het begin van de uitzending werden bijvoorbeeld echte OV-studentenkaarten van een echt slachtoffer getoond. Dat vonden wij niet acceptabel, we hebben de toezegging gekregen dat het beeld onherkenbaar zou worden gemaakt.''

De stichting had ook bezwaar tegen een nagespeelde scène, waarin te zien was dat de piloten schrokken van de raket. Ploeg: ''Ze kunnen het niet hebben gezien, ze hebben het nooit gemerkt. Dat zou hun weduwen raken.''

Met het verhaal zelf had de stichting geen moeite. De nabestaanden zijn vooral blij dat de laatste seconden van hun geliefden niet zijn nagespeeld. De fatale explosie van het vliegtuig is van afstand te zien.

Air Crash Investigation

Van Air Crash Investigation zijn meer dan 150 afleveringen gemaakt die wereldwijd worden uitgezonden. Het programma besteedde eerder aandacht aan de Bijlmerramp in 1992, de crash van Turkish Airlines op Schiphol in 2009 en aan een dodelijke botsing van een KLM-vliegtuig op Tenerife in 1977.