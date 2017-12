'Stem op MH17-tape is waarschijnlijk van Russische generaal'

Tot die conclusie komt onderzoekscollectief Bellingcat na het beluisteren van opgenomen gesprekken en een analyse van zijn stem.

Het Joint Investigation Team (JIT) zoekt al lange tijd naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de ramp. Een van de twee, met codenaam 'Delfin', is volgens het collectief dus generaal Tkatsjev. In juli 2014 was hij in Oost-Oekraïne om de rebellen beter te laten samenwerken.

In 2016 gaf het JIT enkele afgetapte telefoongesprekken vrij. Daarop was onder anderen 'Delfin' te horen. Er wordt onder meer gezegd dat "een ding geladen, gecamoufleerd en weggereden" is. De rol van 'Delfin' is niet bekend.

Het JIT zegt vrijdag dat de conclusie van Bellingcat serieus wordt bekeken en wordt betrokken in het eigen onderzoek.

Bellingcat is een journalistiek netwerk van burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Op de website van Bellingcat staan video's en geluidsfragmenten die het verhaal ondersteunen.

Door het neerhalen van het toestel met vluchtnummer MH17 van Malaysia Airlines boven Oekraïne kwamen alle 298 inzittenden om het leven.