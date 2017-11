'Gevonden menselijke resten in Oekraïne van slachtoffers MH17'

Dat meldt BNR dinsdagmiddag op basis van informatie van een van nabestaande Piet Ploeg, tevens bestuurslid van Stichting Vliegramp MH17. De nabestaanden zijn maandag op de hoogte gebracht.

In totaal zijn 23 botfragmenten aangetroffen. Tot dusver is het gelukt om van acht resten een DNA-profiel op te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat zeven fragmenten overeenkomen met het DNA van al geïdentificeerde slachtoffers. Het gaat om zeker vier Nederlandse slachtoffers.

Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of de overige botresten ook nog aan DNA-profielen zijn te linken. De resten zijn niet van de twee slachtoffers waarvan nog geen lichamelijke resten zijn teruggevonden.

Journalist

De resten zijn maanden geleden gevonden door een Amerikaanse journalist. Na bemiddeling van het OVSE kwamen de fragmenten via het lokale openbaar ministerie in de handen van de Nederlandse autoriteiten.

Begin dit jaar vond de Nederlandse journalist Michel Spekkers ook al botresten, die bleken inderdaad van een MH17-slachtoffer. Nabestaanden lieten toen al weten dat het onverdraaglijk is dat er mogelijk nog steeds menselijke resten in Oekraïne liggen.

Spullen

Het rampgebied in Oost-Oekraïne was zo'n vijftig vierkante kilometer groot. Met de lokale bevolking zijn afspraken gemaakt om achtergebleven resten of spullen afkomstig van de slachtoffers in te leveren bij een aantal contactpersonen.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergeschoten. De Boeing 777 met 298 mensen aan boord - vooral Nederlanders - vloog toen boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) is het toestel neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was.