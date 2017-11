'CDA-Kamerlid Omtzigt liet Oekraïense nepgetuige spreken over MH17'

Dat meldt NRC zaterdag. De krant beschikt over sms-verkeer en geluidsopnames waaruit blijkt dat het om een nepgetuige gaat, en dat Omtzigt hem twijfel liet zaaien over de toedracht van de ramp.

Zelf reageert Omtzigt op Twitter en zegt de gebeurtenis te "betreuren". "In mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld."

Omtzigt zorgde er in mei voor dat een afgewezen Oekraïense asielzoeker mocht spreken op een bijeenkomst op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De man verklaarde dat hij andere vliegtuigen in de lucht had gezien toen de MH17 neerstortte. Die theorie komt uit Rusland, dat na de ramp suggereerde dat het vliegtuig was neergehaald door een Oekraïense straaljager.

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het Openbaar Mnisterie bleek later dat het vliegtuig is neergehaald door een Buk-raket van Russische makelij. Dat gebeurde vanuit een gebied in Oost-Oekraïne dat door pro-Russische rebellen wordt gecontroleerd.

Ooggetuige

Uit het sms-verkeer waarover NRC beschikt blijkt dat Omtzigt voor de lezing uitgebreid met de Oekraïner sprak, en dat hij 'kernpunten' zou hebben gegeven die de tolk bij zijn verhaal moest uitspreken. Zo zou Omtzigt in de 'briefing' hebben aangegeven dat de man moest doen alsof hij het neerstorten zelf had gezien.

Want dat was niet het geval. De 'getuige' verbleef op de dag van de vliegramp in werkelijkheid in een andere regio in Oekraïne. Alleen zijn vrouw zou het vliegtuig hebben zien neerstorten. Ook zou het CDA-kamerlid geweten hebben dat de man al was gehoord door het Nederlandse onderzoeksteam, maar liet hij dit op de bijeenkomst niet blijken.

De toespraak leidde in mei tot verontwaardigde reacties op internet, waarbij mensen hun verbazing uitten over het feit dat een belangrijke getuige niet was verhoord.

Omtzigt heeft NRC laten weten dat hij niet wist of de man al was gehoord in Nederland, en dat hij uit het voorgesprek niet kon opmaken dat de Oekraïner zelf geen ooggetuige was.