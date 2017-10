OM ontvangt foto van Buk-lanceerinstallatie die vermoedelijk MH-17 neerhaalde

Het JIT laat weten dat de foto anoniem is opgestuurd en vermoedelijk op 17 juli 2014 in de stad Maakeevka in Oekraïne is genomen.

"Dat blijkt uit onderzoeken naar de foto", aldus een woordvoerder van het Landelijke Parket. "Welke onderzoeken dat zijn kunnen we niet zeggen, dat valt onder de onderzoeksinformatie, maar dat heeft wel tot deze conclusie geleid." Het JIT gaat er vanuit dat de Buk-lanceerinstallatie op de foto, de Buk-Telar is die de raket heeft afgevuurd.

De woordvoerder kan niet ingaan op de vraag of de foto is genomen voor of na het moment dat vlucht MH17 werd neergeschoten op 17 juli. De Boeing 777 met 298 mensen aan boord - vooral Nederlanders - vloog toen boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne.

Informatie

Het onderzoeksteam vraagt mensen die meer informatie hebben over de foto, "de voertuigen daarop, de locatie waar de foto is genomen, of wie de foto genomen", contact op te nemen.

Volgens het JIT is het toestel van Malaysia Airlines neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was.