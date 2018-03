Repatriëringsteam bereikt rampplek MH17

Laatste updates over de ramp met MH17

''Bergingswerk begint onmiddellijk'', meldt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die het konvooi begeleidde.

"Als er stoffelijke overschotten worden gevonden tijdens het zoeken, worden die meteen geborgen", zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de missie.

Het team probeert de komende dagen steeds naar de rampplek te gaan om naar stoffelijke resten en bezittingen te zoeken. ''Dit zal de eerste dagen nog in beperkte mate geschieden'', zei Aalbersberg donderdagavond.

Onderzoeksraad

Mensen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn op dit moment nog niet mee met de repatriëringsmissie naar de rampplek. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd.

''We staan in nauw contact met de repatriëringsmissie'', vertelt hij. ''We hebben een team stand-by. We zullen met de missie meegaan, zodra de mogelijkheid zich voordoet.''

De Onderzoeksraad leidt het internationale onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash.

Verkenning

Donderdag bereikten experts voor het eerst in dagen de rampplek, waar twee weken geleden een vliegtuig van Malaysia Airlines neerstortte. Daarbij waren al twee Nederlandse en twee Australische experts aanwezig. Zij maakten deel uit van een verkenningsmissie van de OVSE

Deze verkenningsmissie was goed verlopen en ook de terugreis ging zonder problemen. Bij terugkomst in Donetsk wist het team ook DNA-monsters van 25 slachtoffers en persoonlijke bezittingen van 27 slachtoffers in bezit te krijgen.

Onveiligheid

De reis werd eerder meerdere keren afgebroken vanwege de onveiligheid in het gebied. Het is er gevaarlijk omdat Pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger verwikkeld zijn in hevige gevechten.

Zo zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker tien Oekraïense militairen omgekomen bij Sjarchtarsk, ten zuidwesten van de rampplek waar het wrak. De Oekraïense militairen liepen in een hinderlaag.

Een militaire woordvoerder sprak vrijdag op Twitter van 23 doden en 93 gewonden in 24 uur van strijd tegen terroristen. Hij beklemtoonde dat het om een totaal aantal slachtoffers aan Oekraïense zijde gaat op alle plaatsen waar in het oosten van Oekraïne in die 24 uur werd gevochten.

Hij zei ook dat het regeringsleger in Perevalsk, aan de hoofdweg tussen Donetsk en Loehansk, een luchtaanval op rebellen heeft uitgevoerd. Donetsk en Loehansk zijn bolwerken van de pro-Russische opstand in het oosten van het land. Tussen de steden is het wrak neergekomen van het vliegtuig.

Rusland en Oekraïne zullen de route die de verkenners van de OVSE donderdag hebben gebruikt om de rampplek te bereiken, openhouden. Als alles goed gaat, moet de volledige operatie tegen het einde van het weekend zijn ingericht. Zo'n vijf zoekteams zullen dan waarschijnlijk enkele weken bezig zijn.

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp | Het conflict in Oost-Oekraïne