'Duitse regering wil toch al nieuwe vliegtuigregels'

Zo is er gesproken over een mogelijke wijziging van het deurmechanisme voor toegang tot de cockpit en het verzamelen en uitwisselen van passagierslijsten tussen landen.

Dat meldde de Duitse krant Bild donderdag op basis van veiligheidsbronnen.

Duitse en Franse experts werken samen om te onderzoeken of de vergrendeling van de cockpitdeur kan worden afgeschaft, aldus de krant. De copiloot liet vorige week de Airbus van Germanwings hoogstwaarschijnlijk moedwillig neerstorten toen de piloot de cockpit had verlaten.

De deur kan vanuit de cockpit worden gesloten, waardoor er niemand meer naar binnen kan. Door de crash kwamen 150 mensen om.

Passagierslijsten

Volgens minister Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken is het ook zaak dat passagierslijsten worden uitgewisseld. Zo was na het ongeval niet meteen duidelijk wie er in het vliegtuig had gezeten, omdat er in het Schengengebied geen systeem is die de passagiersinformatie controleert en deelt.

''Als een passagier zijn ticket afstaat aan iemand anders, wordt alleen de naam van de eerste passagier opgeslagen. Dat brengt een enorm veiligheidsprobleem met zich mee'', aldus De Maizière tegen Bild.

Hij wil ook dat gegevens worden gedeeld met niet-EU-landen, zodat 'onruststokers' uit het vliegtuig kunnen worden geweerd en terreuraanslagen kunnen worden voorkomen.

Het Duitse ministerie van Transport zei woensdag nog dat het vooralsnog de veiligheidsregels voor de luchtvaart niet zal aanpassen. Het ministerie wil het rapport van het onderzoek naar de gecrashte Airbus afwachten.

